By محمد گل تنها on 01 January 2017فيض آباد (پژواک،١٢جدى ٩٥): يک افسر پوليس سرحدى در اثر سردى هوا در بدخشان جان باخته و دو تن ديگر از جمله يک زن، در رويدادهاى جنايى دراين ولايت کشته شدند.سمونوال سخى داد حيدرى مدير مبارزه با جرايم جنايى قوماندانى امنيه ولايت بدخشان مى گويد که شب گذشته، دو افسر و يک سرباز سرحدى ولسوالى اشکاشم...