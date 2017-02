By زين الله ستانكزى on 04 February 2017لشکرگاه (پژواک، ١٦دلو٩٥): در جريان جنگ بين نيروهاى امنيتى و طالبان مسلح در هلمند، ٥٤طالب و ١١ سرباز اردوى ملى کشته شده اند.يک منبع موثق حکومتى ولايت هلمند، امروز(١٦دلو) به آژانس خبرى پژواک گفت که طالبان مسلح، دو شب قبل بر ساختمان هاى مقام ولسوالى و قوماندانى امنيۀ ولسوالى گرمسير، حملات دسته... read more- 28 دقیقه پیش, 4 Feb -