By احمد قریشى on 01 February 2017کابل( پژواک، ۱۳ دلو۹۵): اداره محلی بادغیس، گفته است دو داکتر ریاست صحت عامه که به ولسوالی قادس این ولایت اعزام شده بودند، از سوی طالبان ربوده شده اند.در خبرنامه یی که از سوی اداره محلی بادغیس به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، آمده است که این رویداد حوالی ساعت ۱۲ ظهر امروز رخ داده است.